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Спасти Санту: дата выхода, трейлер, сюжет, актеры,
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Сегодня, 11:00

1 мин.

Фильм «Спасти Санту» вышел в российский прокат

Состоялась российская премьера комедии «Спасти Санту»
Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Спасти Санту».
Фото Кадр из фильма «Спасти Санту»
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Сегодня, 11 января, в прокат вышла картина Хоакина Масона («Битва шефов») «Спасти Санту». Слоган фильма гласит: «Рождество никогда не будет прежним».

По сюжету проекта невезучий отец должен подменить Санту в самую главную праздничную ночь. На плечи героя ложится огромная ответственность: не разочаровать детей.

В «Спасти Санту» снялись Эрнесто Севилья, Сантьяго Сегура, Унакс Хейден, Пабло Чьяпелья, Мария Ботто, Хоакин Рейес, Паулина Давила, Вадхир Дербес, Эмилио Гавира и Джанфри Топера.

Семейная рождественская комедия уже доступна к просмотру во многих российских кинотеатрах.

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