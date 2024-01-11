Фильм «Спасти Санту» вышел в российский прокат

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Сегодня, 11 января, в прокат вышла картина Хоакина Масона («Битва шефов») «Спасти Санту». Слоган фильма гласит: «Рождество никогда не будет прежним».

По сюжету проекта невезучий отец должен подменить Санту в самую главную праздничную ночь. На плечи героя ложится огромная ответственность: не разочаровать детей.

В «Спасти Санту» снялись Эрнесто Севилья, Сантьяго Сегура, Унакс Хейден, Пабло Чьяпелья, Мария Ботто, Хоакин Рейес, Паулина Давила, Вадхир Дербес, Эмилио Гавира и Джанфри Топера.

Семейная рождественская комедия уже доступна к просмотру во многих российских кинотеатрах.