Вышел новый сериал «Спасатели Гавайев»

22 сентября на FOX, а сегодня и на платформе Hulu, остоялась премьера первого сезона сериала «Спасатели Гавайев». Проект рассказывает о преданных своему делу спасателях, которые помогают людям в сложных и зачастую опасных ситуациях.

В сериале снялись Ариэль Кеббел, Адам Демос, Кекоа Кекумано, Зои Сипрес, Алекс Айоно, Робби Магасива, Си Шимука, Хейли Малия Джонсон, Иэн Энтони Дэйл и Тейлор Алексис Купер.