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Спасатели Гавайев сериал 2024: трейлер и дата выхода — сюжет
Фильмы и сериалы

Сегодня, 21:15

0 мин.

Вышел новый сериал «Спасатели Гавайев»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Спасатели Гавайев»
Фото Кадр из сериала «Спасатели Гавайев»
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22 сентября на FOX, а сегодня и на платформе Hulu, остоялась премьера первого сезона сериала «Спасатели Гавайев». Проект рассказывает о преданных своему делу спасателях, которые помогают людям в сложных и зачастую опасных ситуациях.

В сериале снялись Ариэль Кеббел, Адам Демос, Кекоа Кекумано, Зои Сипрес, Алекс Айоно, Робби Магасива, Си Шимука, Хейли Малия Джонсон, Иэн Энтони Дэйл и Тейлор Алексис Купер.

Трейлер 1 сезона сериала «Спасатели Гавайев»

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