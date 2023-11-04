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Сегодня, 09:35

Создатели «Голодных игр» рассказали о возможном возвращении Китнисс в новых фильмах

Катерина Воскресенская
Киножурналист
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Кадр из фильма «Голодные игры».

В интервью Yahoo! Entertainment режиссер «Голодных игр» Фрэнсис Лоуренс и продюсер фильмов Нина Джейкобсон рассказали о кинобудущем Китнисс Эвердин.

По мнению постановщика, это зависит от видения автора книг Сьюзен Коллинз: «Если бы по какой-то причине у нее возникнет идея рассказать еще одну историю о Китнисс, я ее поддержу, и уверен, что Джен (исполнительница роли Китнисс Эвердин Дженнифер Лоуренс, — прим. «СЭ») тоже будет в деле».

Нина Джейкобсон согласна с режиссером по поводу того, что все зависит от писательницы: «Как бы я ни любила Китнисс, думаю, ее история завершена. Полагаю, и Сьюзен считает также. Но если она передумает и захочет дополнить историю Китнисс, я буду в восторге. На самом деле я бы ухватилась за любую возможность вернуться в этот мир, чтобы создавать фильм вместе с Фрэнсисом и Сьюзен, в независимости от того, о ком в нем будет идти речь».

Ранее Фрэнсис Лоуренс рассказал, что жалеет о разделении «Сойки-пересмешницы» на две части.

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