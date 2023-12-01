Создатель оригинальной «Сплетницы» объяснил неудачу перезагрузки сериала

Ребут «Сплетницы» 2021 года, представленный на HBO Max, не смог впечатлить зрителей и критиков. Проект оставлял после себя впечатление более легкой версии «Эйфории» и был слишком серьезен. Несмотря на масштабную рекламную кампанию, шоу закрыли после двух сезонов.

В интервью Rolling Stone один из создателей оригинального сериала «Сплетница» Джош Шварц, работавший и над новой версией проекта, на вопрос о том, почему перезагрузка не была тепло принята аудиторией, ответил: «Мы не уверены. Это шоу рассказывало историю иначе, в нем были новые персонажи. К сериалу был просто другой подход. Зрители сразу узнали, кто Сплетница, что вывернуло оригинальную концепцию наизнанку. Мы этим гордились. Для создателя Джошуа Сафрана было важно сделать этот сериал не похожим на оригинальное шоу».

Оригинальная «Сплетница» продержалась на экране шесть сезонов и стала настоящим культурным феноменом.