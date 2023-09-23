Создатель «Наследников» не хотел растягивать сериал на пять сезонов

В книге сценариев четвертого сезона «Наследников» шоураннер и создатель сериала Джесси Армстронг рассказал об альтернативных способах окончания семейной битвы за медиаимперию Waystar Royco.

По словам Армстронга, поначалу вместе с исполнительными продюсерами и сценаристами сериала он рассматривал возможность пятого сезона, но потом передумал: «Сделать один сезон из 10 эпизодов или два из шести-восьми серий? По моим ощущениям стоило уместить финальную историю в один сезон, не растягивая его. Но я боялся слишком быстро прощаться со всеми отношениями и возможностями, сожалеть обо всех нераскрытых второстепенных сюжетах и невысказанных шутках».

«Наследники» — один из самых успешных проектов HBO. Четвертый сезон сериала подводил итоги битвы детей главы Waystar Royco за «трон» медиаимперии. Главные роли в «Наследниках» сыграли Брайан Кокс, Джереми Стронг, Киран Калкин, Сара Снук, Мэттью Макфэдиен и Алан Рак.