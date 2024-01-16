Создатель «Наследников» получил «Эмми» за «Лучший сценарий»

Джесси Армстронг выиграл премию «Эмми» в номинации «Лучший сценарий драматического сериала» за эпизод финального сезона «Наследников» «Свадьба Коннора».

По сюжету именно в этой серии дети Логана Роя узнают о смерти своего отца и пытаются справиться с обрушившимся на них горем.

Ранее мы писали, что «Наследники» получили премию «Эмми» в номинации «Лучший драматический сериал» и в целом занимают одну из лидирующих позиций по количеству полученных наград в рамках 75-й церемонии.