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Создатель Наследников Джесси Армстронг получил Эмми в номинации Лучший сценарий драматического сериала
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Сегодня, 08:40

1 мин.

Создатель «Наследников» получил «Эмми» за «Лучший сценарий»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Наследники»
Фото Кадр из сериала «Наследники»
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Джесси Армстронг выиграл премию «Эмми» в номинации «Лучший сценарий драматического сериала» за эпизод финального сезона «Наследников» «Свадьба Коннора».

По сюжету именно в этой серии дети Логана Роя узнают о смерти своего отца и пытаются справиться с обрушившимся на них горем.

Ранее мы писали, что «Наследники» получили премию «Эмми» в номинации «Лучший драматический сериал» и в целом занимают одну из лидирующих позиций по количеству полученных наград в рамках 75-й церемонии.

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