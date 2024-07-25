Опубликован тизер байопика «Совершенный незнакомец» с Тимоти Шаламе
SearchlightPictures опубликовал тизер байопика Джеймса Мэнголда («Прерванная жизнь») «Совершенный незнакомец» с Тимоти Шаламе. Фильм расскажет о творческом пути музыканта Боба Дилана.
Сценарий проекта основан на книге Dylan Goes Electric Элайджи Уолда.
В картине снялись Эль Фаннинг, Моника Барбаро, Эдвард Нортон, Ник Офферман, Бойд Холбрук и П.Дж. Бирн.
Дата выхода фильма «Совершенный незнакомец» пока неизвестна.
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