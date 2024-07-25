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Совершенный незнакомец: тизер и дата выхода — Тимоти Шаламе
Фильмы и сериалы

Сегодня, 20:30

0 мин.

Опубликован тизер байопика «Совершенный незнакомец» с Тимоти Шаламе

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Совершенный незнакомец»
Фото Кадр из фильма «Совершенный незнакомец»
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SearchlightPictures опубликовал тизер байопика Джеймса Мэнголда («Прерванная жизнь») «Совершенный незнакомец» с Тимоти Шаламе. Фильм расскажет о творческом пути музыканта Боба Дилана.

Сценарий проекта основан на книге Dylan Goes Electric Элайджи Уолда.

В картине снялись Эль Фаннинг, Моника Барбаро, Эдвард Нортон, Ник Офферман, Бойд Холбрук и П.Дж. Бирн.

Дата выхода фильма «Совершенный незнакомец» пока неизвестна.

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