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Сорвиголова Рожденный заново сериал: будет ли 3 сезон — Чарли Кокс
Фильмы и сериалы

18 сентября 2025, 20:30

1 мин.

Сериал «Сорвиголова: Рожденный заново» продлен на 3-й сезон

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Сорвиголова: Рожденный заново», реж. Джастин Бенсон, Аарон Мурхед, Дэвид Бойд и др., 20th Television, Marvel Studios, Marvel Television
Фото Кадр из сериала «Сорвиголова: Рожденный заново», реж. Джастин Бенсон, Аарон Мурхед, Дэвид Бойд и др., 20th Television, Marvel Studios, Marvel Television

Сериал «Сорвиголова: Рожденный заново» продлен на третий сезон. Об этом сообщил руководитель отдела потокового вещания, телевидения и анимации в Marvel Studios Брэд Виндербаум. Съемки продолжения проекта стартуют в следующем году.

«Рожденный заново» рассказывает о жизни адвоката из Адской Кухни Мэтте Мердоке (Чарли Кокс), у которого есть тайная сторона личности, расправляющаяся с преступниками по своим правилам.

Первый сезон проекта получил в целом положительные отзывы зрителей и критиков. Второй сезон «Сорвиголовы» выйдет в 2026 году.

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