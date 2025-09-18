Сериал «Сорвиголова: Рожденный заново» продлен на 3-й сезон

Сериал «Сорвиголова: Рожденный заново» продлен на третий сезон. Об этом сообщил руководитель отдела потокового вещания, телевидения и анимации в Marvel Studios Брэд Виндербаум. Съемки продолжения проекта стартуют в следующем году.

«Рожденный заново» рассказывает о жизни адвоката из Адской Кухни Мэтте Мердоке (Чарли Кокс), у которого есть тайная сторона личности, расправляющаяся с преступниками по своим правилам.

Первый сезон проекта получил в целом положительные отзывы зрителей и критиков. Второй сезон «Сорвиголовы» выйдет в 2026 году.