Опубликован трейлер сериала «Сорвиголова: Рожденный заново»

Disney+ опубликовал трейлер сериала «Сорвиголова: Рожденный заново». Перезапуск расскажет о жизни адвоката из Адской кухни Мэтте Мердоке, у которого есть тайная сторона личности, расправляющаяся с преступниками по своим правилам.

Кто снялся в сериале «Сорвиголова: Рожденный заново»

В проекте снялись Чарли Кокс, Винсент Д'Онофрио, Дебора Энн Уолл, Маргарита Левиева, Уилсон Бетел, Джон Бернтал, Элден Хенсон, Дженнея Уолтон, Уилл Фитц и Майкл Гэстон.

Трейлер сериала «Сорвиголова: Рожденный заново»

Когда выйдет сериал «Сорвиголова: Рожденный заново»

Премьера сериала «Сорвиголова: Рожденный заново» пройдет 4 марта.