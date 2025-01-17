Опубликован трейлер сериала «Сорвиголова: Рожденный заново»
Disney+ опубликовал трейлер сериала «Сорвиголова: Рожденный заново». Перезапуск расскажет о жизни адвоката из Адской кухни Мэтте Мердоке, у которого есть тайная сторона личности, расправляющаяся с преступниками по своим правилам.
Кто снялся в сериале «Сорвиголова: Рожденный заново»
В проекте снялись Чарли Кокс, Винсент Д'Онофрио, Дебора Энн Уолл, Маргарита Левиева, Уилсон Бетел, Джон Бернтал, Элден Хенсон, Дженнея Уолтон, Уилл Фитц и Майкл Гэстон.
Трейлер сериала «Сорвиголова: Рожденный заново»
Когда выйдет сериал «Сорвиголова: Рожденный заново»
Премьера сериала «Сорвиголова: Рожденный заново» пройдет 4 марта.
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