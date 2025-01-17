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Сорвиголова Рожденный заново 2025: трейлер и дата выхода — Чарли Кокс
Фильмы и сериалы

Сегодня, 19:45

1 мин.

Опубликован трейлер сериала «Сорвиголова: Рожденный заново»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Сорвиголова: Рожденный заново», реж. Джастин Бенсон, Аарон Мурхед, Дэвид Бойд / Disney+
Фото Кадр из сериала «Сорвиголова: Рожденный заново», реж. Джастин Бенсон, Аарон Мурхед, Дэвид Бойд / Disney+
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Disney+ опубликовал трейлер сериала «Сорвиголова: Рожденный заново». Перезапуск расскажет о жизни адвоката из Адской кухни Мэтте Мердоке, у которого есть тайная сторона личности, расправляющаяся с преступниками по своим правилам.

Кто снялся в сериале «Сорвиголова: Рожденный заново»

В проекте снялись Чарли Кокс, Винсент Д'Онофрио, Дебора Энн Уолл, Маргарита Левиева, Уилсон Бетел, Джон Бернтал, Элден Хенсон, Дженнея Уолтон, Уилл Фитц и Майкл Гэстон.

Трейлер сериала «Сорвиголова: Рожденный заново»

Когда выйдет сериал «Сорвиголова: Рожденный заново»

Премьера сериала «Сорвиголова: Рожденный заново» пройдет 4 марта.

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