Стиль жизни
Смотреть
Новости
Фильмы Сериалы Мультфильмы Суперниндзя
Уведомления
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фильмы и сериалы
Новости
Сорвиголова Рожденный заново 2 сезон сериал: кадры и дата выхода, Чарли Кокс
Фильмы и сериалы

Сегодня, 17:35

1 мин.

Вышел первый кадр 2-го сезона сериала «Сорвиголова: Рожденный заново»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Сорвиголова: Рожденный заново», реж. Джастин Бенсон, Аарон Мурхед, Дэвид Бойд и др., 20th Television, Marvel Studios, Marvel Television
Фото Кадр из сериала «Сорвиголова: Рожденный заново», реж. Джастин Бенсон, Аарон Мурхед, Дэвид Бойд и др., 20th Television, Marvel Studios, Marvel Television

Издание Empire представило первый кадр второго сезона сериала «Сорвиголова: Рожденный заново». Проект рассказывает об адвокате из Адской Кухни Мэтте Мердоке (Чарли Кокс), у которого есть тайная сторона личности, расправляющаяся с преступниками по своим правилам.

«Рожденный заново» уже продлен на третий сезон.

Шестая фаза Marvel (Марвел): все фильмы, сериалы и&nbsp;мультфильмы.«Фантастическая четверка» и воссоединение Мстителей: все фильмы и сериалы шестой фазы Marvel

Первый кадр 2-го сезона сериала «Сорвиголова: Рожденный заново»

Кадр из сериала «Сорвиголова: Рожденный заново», реж. Джастин Бенсон, Аарон Мурхед, Дэвид Бойд и др., 20th Television, Marvel Studios, Marvel Television
Фото Кадр из сериала «Сорвиголова: Рожденный заново», реж. Джастин Бенсон, Аарон Мурхед, Дэвид Бойд и др., 20th Television, Marvel Studios, Marvel Television

Когда выйдет 2-й сезон сериала «Сорвиголова: Рожденный заново»

Премьера второго сезона сериала «Сорвиголова: Рожденный заново» пройдет 4 марта 2026 года.

Сорвиголова, Disney+.Чарли Кокс не появится в фильме «Человек-паук: Совершенно новый день»

Читайте нас в ВКонтакте Дзен Max
Фильмы
Новости холдинга
В России может появиться налог на легионеров и ограничения по числу иностранных тренеров, с инициативой выступили Черчесов и Семин
Круизный лайнер Astoria Grande с россиянами могут перенаправить в Сочи
Генассамблея ООН приняла резолюцию об олимпийском перемирии на период Игр-2026
Китай и Япония стали враждовать на фоне заявлений о Тайване. Что пишут СМИ
Фуркад готов стать посредником в переговорах о возвращении российских биатлонистов
Глава СК возбудил дело в отношении судьи Мальцевой
Читайте далее
Disney показал тизер фильма «Моана»
Следующий материал
Disney показал тизер фильма «Моана»

Takayama

КХЛ на Кинопоиске

Последние новости
18:05
Disney показал тизер фильма «Моана»
16:05
Приключенческая комедия «Маша и Медведи» выйдет 20 ноября
15:45
Стартовал сериал «Могучая девятка»: расписание релиза эпизодов
15:05
Шоураннер «Утреннего шоу» рассказала, стоит ли ждать 6-й сезон
19 ноя 22:35
Вышел новый тизер фильма «Аватар: Пламя и пепел»