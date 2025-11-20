Вышел первый кадр 2-го сезона сериала «Сорвиголова: Рожденный заново»

Издание Empire представило первый кадр второго сезона сериала «Сорвиголова: Рожденный заново». Проект рассказывает об адвокате из Адской Кухни Мэтте Мердоке (Чарли Кокс), у которого есть тайная сторона личности, расправляющаяся с преступниками по своим правилам.

«Рожденный заново» уже продлен на третий сезон.

Фото Кадр из сериала «Сорвиголова: Рожденный заново», реж. Джастин Бенсон, Аарон Мурхед, Дэвид Бойд и др., 20th Television, Marvel Studios, Marvel Television

Когда выйдет 2-й сезон сериала «Сорвиголова: Рожденный заново»

Премьера второго сезона сериала «Сорвиголова: Рожденный заново» пройдет 4 марта 2026 года.