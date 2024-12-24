Мультфильм «Соник 3» выйдет в кинотеатрах 26 декабря

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26 декабря в кинотеатрах СНГ пройдет премьера мультфильма «Соник 3» Джеффа Фаулера («Любовь. Смерть. Роботы»). По сюжету анимационного проекта Соник, Наклз и Тейлз объединяются перед лицом загадочного злодея — Ежа Шэдоу.

Трейлер мультфильма «Соник 3»

Когда мультфильм «Соник 3» выйдет в России

В России официальной премьеры мультфильма «Соник 3» не планируется, однако с 16 января 2025 года проект будут показывать в некоторых кинотеатрах в рамках предсеансового обслуживания.