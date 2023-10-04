«Солнце вновь воссияет над нами!» Продюсер «Локи» назвал главную цель сериала

Исполнительный продюсер сериала «Локи» Кевин Райт в интервью Variety рассказал, что главной целью второго сезона было воссоединение Локи с Тором: «Солнце, снова светящее на Локи и Тора, всегда было приоритетом нашей истории. Но для того, чтобы эта встреча произошла, мы должны были эмоционально довести Локи до определенного момента. Думаю, в этом заключалась цель этих двух сезонов».

В MCU Тор и Локи — братья, отношения которых строились на соперничестве. После того как Локи узнал о том, что он приемный сын Одина, конфликт между персонажами только усилился. К «Тору 3» герои смогли перерасти прошлые разногласия и объединиться, но в «Войне бесконечности» Локи умер.

Сериал показывает версию персонажа после событий «Мстителей» и до начала «Тора 2: Царства тьмы». Локи попал в Управление временными изменениями, где получил возможность переосмыслить весь свой жизненный путь.

Недавно Marvel Entertainment опубликовал небольшой рекап первого сезона.