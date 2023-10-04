Стиль жизни
Смотреть
Фильмы Сериалы Мультфильмы
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фильмы и сериалы

Сегодня, 13:00

«Солнце вновь воссияет над нами!» Продюсер «Локи» назвал главную цель сериала

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Кадр из фильма «Мстители: Война бесконечности».

Исполнительный продюсер сериала «Локи» Кевин Райт в интервью Variety рассказал, что главной целью второго сезона было воссоединение Локи с Тором: «Солнце, снова светящее на Локи и Тора, всегда было приоритетом нашей истории. Но для того, чтобы эта встреча произошла, мы должны были эмоционально довести Локи до определенного момента. Думаю, в этом заключалась цель этих двух сезонов».

В MCU Тор и Локи — братья, отношения которых строились на соперничестве. После того как Локи узнал о том, что он приемный сын Одина, конфликт между персонажами только усилился. К «Тору 3» герои смогли перерасти прошлые разногласия и объединиться, но в «Войне бесконечности» Локи умер.

Сериал показывает версию персонажа после событий «Мстителей» и до начала «Тора 2: Царства тьмы». Локи попал в Управление временными изменениями, где получил возможность переосмыслить весь свой жизненный путь.

Недавно Marvel Entertainment опубликовал небольшой рекап первого сезона.

0
Читайте также
СМИ сообщили об отказе Алиева от встречи с лидерами Армении и ЕС
Писториус со злостью ответил на предложение договориться с Россией по Украине
Пушилин раскрыл количество российских военнослужащих в плену ВСУ
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Николас Мелош — новый защитник «Салавата»
Итоги первого месяца КХЛ: лайв «СЭ»
СКА проиграл «Сочи»
«Бетис» — «Валенсия»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Кадис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
«Сочи» обыграли лидера «Запада» — «Торпедо»
Петросян под Джексона: лунная дорожка с армянским колоритом
Акатьевой не смогли включить музыку с первого раза
«Реал Сосьедад» — «Атлетик»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Жирона» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
«Авангард» разгромлен московским «Динамо»
«Барселона» — «Севилья»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Аль-Хиляль» — «Аль-Шабаб»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
«Аль-Таи» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Осасуна» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Валенсия» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Жирона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Лас-Пальмас»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Мальорка» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Алтыбармакян: сенсационный старт «Лады», переход из СКА
Российские игроки не блещут в выставочных матчах НХЛ
«Атлетико» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Райо Вальекано» — «Вильярреал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Альфонсо Куарон назвал две причины, помешавшие снять «Гравитацию» в космосе

Ридли Скотт сравнил создание «Наполеона» со сборкой LEGO
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
Новости
RSS RSS
Все новости