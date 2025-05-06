Стиль жизни
Соколиный глаз 2 сезон сериал: Джереми Реннер — об отказе от съемок
Фильмы и сериалы

6 мая, 17:25

1 мин.

Джереми Реннер рассказал, почему отказался от съемок во 2-м сезоне «Соколиного глаза»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Соколиный глаз», реж. Берти Эллвуд, Берт, Риз Томас, Walt Disney Pictures, Marvel Studios, Disney+
Фото Кадр из сериала «Соколиный глаз», реж. Берти Эллвуд, Берт, Риз Томас, Walt Disney Pictures, Marvel Studios, Disney+

В интервью High Performance Джереми Реннер рассказал, что отказался от съемок во втором сезоне сериала «Соколиный глаз», потому что ему предложили за него только половину того гонорара, который актер получил за первый сезон.

«Они попросили меня сняться во втором сезоне, предложив половину денег. И я такой: «Что ж, от меня потребуется восемь месяцев времени и вдвое больше работы за вдвое меньшую сумму», — рассказал актер.

Джереми Реннер предполагает, что такое оскорбительное предложение связано с тем, что в 2023 году он попал под снегоуборочную машину и получил очень серьезные травмы.

«Вы думаете, что я только половина Джереми, потому что меня переехали? Именно поэтому вы хотите заплатить мне половину того, что я получил за первый сезон?» — добавил актер.

Джереми Реннер отметил, что не исключает возможности возращения к роли Соколиного глаза в будущем, но на более приемлемых условиях.

В образе Клинта Бартона актер дебютировал в картине «Тор» 2011 года, затем появился в фильме «Мстители», после чего снялся еще в ряде проектов Marvel.

«Соколиный глаз» вышел в 2021 году и стал первым новогодним релизом студии, не считая «Железного человека 3», который, по словам главы Marvel Studios Кевина Файги, хоть и не так явно, но тоже представляет собой рождественскую историю.

