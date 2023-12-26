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София Коппола рассказала, почему никогда не снимет большой студийный фильм
Фильмы и сериалы

Сегодня, 16:35

1 мин.

София Коппола рассказала, почему никогда не снимет большой студийный фильм

София Коппола заявила, что в ее планах нет большого кино
Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Присцилла».
Фото Кадр из фильма «Присцилла»
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В интервью BBC американская кинорежиссер и сценарист София Коппола рассказала, почему в ее планах нет съемок большого студийного фильма.
По ее словам, она выбирает свободу независимого кинопроизводства, несмотря на проблему финансирования авторских проектов.
«При съемках небольших фильмов есть свобода, но и трудности. При создании проекта с большим бюджетом неизбежно сильное влияние со стороны руководителей студии, и я никогда не смогла бы снять такой фильм», — объяснила Коппола.

Ранее София Коппола рассказала, почему не сняла финальную часть «Сумерек».

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