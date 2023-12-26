София Коппола рассказала, почему никогда не снимет большой студийный фильм

В интервью BBC американская кинорежиссер и сценарист София Коппола рассказала, почему в ее планах нет съемок большого студийного фильма.

По ее словам, она выбирает свободу независимого кинопроизводства, несмотря на проблему финансирования авторских проектов.

«При съемках небольших фильмов есть свобода, но и трудности. При создании проекта с большим бюджетом неизбежно сильное влияние со стороны руководителей студии, и я никогда не смогла бы снять такой фильм», — объяснила Коппола.

Ранее София Коппола рассказала, почему не сняла финальную часть «Сумерек».