София Коппола рассказала, почему никогда не снимет большой студийный фильм
София Коппола заявила, что в ее планах нет большого кино
В интервью BBC американская кинорежиссер и сценарист София Коппола рассказала, почему в ее планах нет съемок большого студийного фильма.
По ее словам, она выбирает свободу независимого кинопроизводства, несмотря на проблему финансирования авторских проектов.
«При съемках небольших фильмов есть свобода, но и трудности. При создании проекта с большим бюджетом неизбежно сильное влияние со стороны руководителей студии, и я никогда не смогла бы снять такой фильм», — объяснила Коппола.
Ранее София Коппола рассказала, почему не сняла финальную часть «Сумерек».
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