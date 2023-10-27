София Коппола могла снять финальную часть «Сумерек»

В интервью журналу Rolling Stone София Коппола рассказала, что могла бы снять финальную часть «Сумерек», потому что история любви подростков казалась ей интересной, но один сюжетный момент оттолкнул постановщицу: «У нас была одна встреча, и она ни к чему не привела. Я думала, что вся эта история с запечатлением оборотня и ребенка была странной. Слишком странной!»

По сюжету оборотень Джейкоб запечатлился с Ренесми — новорожденной дочерью Беллы и Эдварда. Во вселенной Стефани Майер это означает мгновенный выбор любви на всю жизнь.

Совсем скоро у Софии Копполы выйдет фильм «Присцилла» о бывшей жене короля рок-н-ролла. Премьера картины запланирована на 3 ноября.