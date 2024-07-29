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Собиратель душ: кассовые сборы в России — сколько денег заработал в прокате
Фильмы и сериалы

Сегодня, 13:25

1 мин.

«Собиратель душ» с Николасом Кейджем возглавил кинопрокат России за выходные

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Собиратель душ»
Фото Кадр из фильма «Собиратель душ»
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Издание Kinobusiness сообщает, что триллер «Собиратель душ» с Николасом Кейджем возглавил кинопрокат России за выходные. За прошедший уик-энд картина собрала 121 миллион рублей.

Второе место по сборам заняла комедия Алексея Пиманова «Водитель-олигарх» с Павлом Прилучным (53,6 миллиона рублей), а третье — картина Василия Свиридова «Не одна дома» (21,6 миллиона рублей).

«Собиратель душ» рассказывает об агенте ФРБ, которая пытается найти маньяка, убивающего целые семьи.

Собиратель душ 2024: обзор и&nbsp;рецензия&nbsp;&mdash; стоит&nbsp;ли смотреть. Инди-феномен среди хорроров: каким получился фильм «Собиратель душ» с Николасом Кейджем
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