Боевик «Снова в деле» с Кэмерон Диас выйдет 17 января

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17 января на платформе Netflix пройдет премьера фильма «Снова в деле». Режиссером и сценаристом проекта выступил Сет Гордон («Ночной агент», «Хороший доктор»). По сюжету давно отошедшие от дел агенты ЦРУ вынуждены взяться за старое, погрузившись в опасный мир шпионажа.

Кто снялся в фильме «Снова в деле»

В проекте снялись Джейми Фокс, Кэмерон Диас, Маккенна Робертс, Рилан Джексон, Кайл Чендлер, Гленн Клоуз, Джэми Деметриу, Эндрю Скотт, Фола Эванс-Акингбола и Роберт Баста.