2 сезон сериала «Снова на воле» выйдет 18 июля

18 июля на Hulu пройдет премьера второго сезона сериала «Снова на воле». По сюжету проекта жизнь психотерапевта и матери-одиночки Пэйдж сильно меняется, когда к ней в дом переезжает ее вышедший из тюрьмы отец.

В сериале снялись Керри Вашингтон, Марке Ричардсон II, Фали Ракотохавана, Делрой Линдо, Джи Янг Хань, Джейми Чон, Оливер Хадсон, Брэнди Эванс и Бренда Стронг.