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Снова на воле 2 сезон: дата выхода и трейлер, актеры — где смотреть
Фильмы и сериалы

Сегодня, 16:15

0 мин.

2 сезон сериала «Снова на воле» выйдет 18 июля

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Снова на воле»
Фото Кадр из сериала «Снова на воле»
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18 июля на Hulu пройдет премьера второго сезона сериала «Снова на воле». По сюжету проекта жизнь психотерапевта и матери-одиночки Пэйдж сильно меняется, когда к ней в дом переезжает ее вышедший из тюрьмы отец.

В сериале снялись Керри Вашингтон, Марке Ричардсон II, Фали Ракотохавана, Делрой Линдо, Джи Янг Хань, Джейми Чон, Оливер Хадсон, Брэнди Эванс и Бренда Стронг.

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