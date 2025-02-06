Вышел новый трейлер «Смурфиков» с Рианной
Paramount Pictures опубликовал трейлер фильма «Смурфики в кино», персонажей которого озвучили Рианна, Ник Офферман, Наташа Лионне и Джон Гудман. По сюжету проекта главные герои отправятся в Париж, чтобы спасти папу Смурфа от злого колдуна Гаргамеля и его брата Разамеля.
Режиссером «Смурфиков в кино» выступил Крис Миллер («Кот в сапогах») и Мэтт Лэндон, для которого эта работа стала дебютом в качестве постановщика.
Трейлер мультфильма «Смурфики»
Когда выйдут «Смурфики в кино»
Зарубежная премьера ленты «Смурфики в кино» пройдет 18 июля.
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