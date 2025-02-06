Вышел новый трейлер «Смурфиков» с Рианной

Paramount Pictures опубликовал трейлер фильма «Смурфики в кино», персонажей которого озвучили Рианна, Ник Офферман, Наташа Лионне и Джон Гудман. По сюжету проекта главные герои отправятся в Париж, чтобы спасти папу Смурфа от злого колдуна Гаргамеля и его брата Разамеля.

Режиссером «Смурфиков в кино» выступил Крис Миллер («Кот в сапогах») и Мэтт Лэндон, для которого эта работа стала дебютом в качестве постановщика.

Трейлер мультфильма «Смурфики»

Когда выйдут «Смурфики в кино»

Зарубежная премьера ленты «Смурфики в кино» пройдет 18 июля.