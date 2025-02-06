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Смурфики 2025 фильм: дата выхода и трейлер — Рианна
Фильмы и сериалы

6 февраля 2025, 20:30

1 мин.

Вышел новый трейлер «Смурфиков» с Рианной

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Смурфики в кино», реж. Крис Миллер, Мэтт Лэндон / Nickelodeon Animation Studios, Nickelodeon Movies, Paramount Animation
Фото Кадр из фильма «Смурфики в кино», реж. Крис Миллер, Мэтт Лэндон / Nickelodeon Animation Studios, Nickelodeon Movies, Paramount Animation

Paramount Pictures опубликовал трейлер фильма «Смурфики в кино», персонажей которого озвучили Рианна, Ник Офферман, Наташа Лионне и Джон Гудман. По сюжету проекта главные герои отправятся в Париж, чтобы спасти папу Смурфа от злого колдуна Гаргамеля и его брата Разамеля.

Режиссером «Смурфиков в кино» выступил Крис Миллер («Кот в сапогах») и Мэтт Лэндон, для которого эта работа стала дебютом в качестве постановщика.

Трейлер мультфильма «Смурфики»

Когда выйдут «Смурфики в кино»

Зарубежная премьера ленты «Смурфики в кино» пройдет 18 июля.

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