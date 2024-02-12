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Смерчи фильм 2024: трейлер с Супербоула, дата выхода, актеры
Фильмы и сериалы

12 февраля, 03:40

1 мин.

Компания Universal Pictures представила трейлер боевика «Смерчи»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Смерчи»
Фото Кадр из фильма «Смерчи»
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Universal Pictures опубликовал трейлер боевика «Смерчи», который представляет собой продолжение одноименного фильма-катастрофы 1996 года.

Режиссером проекта выступил Ли Айзек Чун, известный по работе над фильмом «Минари» и сериалом «Мандалорец».

В фильме сыграли Глен Пауэлл, Кирнан Шипка, Дэвид Коренсвет, Мора Тирни, Кэти М. О'Брайан, Дэйзи Эдгар-Джонс, Энтони Рамос, Дэрил Маккормак, Саша Лэйн и Гарри Хадден-Патон.

Мировая премьера картины «Смерчи» пройдет 19 июля.

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