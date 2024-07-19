Стиль жизни
Смотреть
Фильмы Сериалы Мультфильмы Суперниндзя
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фильмы и сериалы
Новости
Смерч 2: дата выхода и трейлер, кто снялся — где смотреть
Фильмы и сериалы

Сегодня, 19:30

0 мин.

Состоялась премьера фильма «Смерч 2»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Смерч 2»
Фото Кадр из фильма «Смерч 2»
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Сегодня, 19 июля состоялась премьера картины «Смерч 2», главные герои которой объединяют усилия, стремясь стать свидетелями разрушительного стихийного явления.

Режиссером проекта выступил Ли Айзек Чун («Минари», «Мандалорец»).

В фильме снялись Глен Пауэлл, Дэйзи Эдгар-Джонс, Энтони Рамос, Брэндон Переа, Мора Тирни, Гарри Хадден-Патон, Саша Лэйн, Дэрил Маккормак, Кирнан Шипка и Ник Додани.

Битлджус Битлджус, 2024. Вышел новый трейлер фильма Тима Бертона «Битлджус Битлджус»
Фильмы
0
Новости холдинга
Лукашенко раскритиковал отсутствие адекватной реакции на последствия бури
Соболев боится Жозе, Зобнин намекнул на уход Александра. Что происходит в «Спартаке»
В Пермском крае подросток изнасиловал и утопил несовершеннолетнюю
Такер Карлсон рассказал о личной беседе с Путиным после интервью

Откройте глаза на свое будущее

Последние новости
18:25
Сериал «Юг» с Ярославом Могильниковым выйдет 1 августа
17:10
8 сезон сериала «Элита» выйдет 26 июля
16:05
Вышел новый трейлер фильма Тима Бертона «Битлджус Битлджус»
13:15
Ведутся переговоры о съемках следующих двух фильмов о «Мстителях»
12:30
Вышел второй тизер сериала «Дюна: Пророчество»