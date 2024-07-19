Состоялась премьера фильма «Смерч 2»
Сегодня, 19 июля состоялась премьера картины «Смерч 2», главные герои которой объединяют усилия, стремясь стать свидетелями разрушительного стихийного явления.
Режиссером проекта выступил Ли Айзек Чун («Минари», «Мандалорец»).
В фильме снялись Глен Пауэлл, Дэйзи Эдгар-Джонс, Энтони Рамос, Брэндон Переа, Мора Тирни, Гарри Хадден-Патон, Саша Лэйн, Дэрил Маккормак, Кирнан Шипка и Ник Додани.
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