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Слово пацана Кровь на асфальте: дата премьеры на ТВ, где смотреть
Фильмы и сериалы

Сегодня, 17:15

1 мин.

Телепремьера сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» состоится весной

На НТВ покажут все серии сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»
Мария Маковей
Автор
Кадр из сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте»
Фото Кадр из сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте»
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Телевизионная премьера нашумевшего сериала Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте» состоится весной на телеканале НТВ. Об этом пишет издание KP.RU, ссылаясь на представителей пресс-службы канала.

Как говорится в сообщении, о точной дате и времени премьеры на НТВ пресс-служба телеканала сообщит дополнительно.

Сейчас все серии «Слова пацана» доступны к просмотру в онлайн-кинотеатрах Wink и START.

Ранее стало известно, что «Слово пацана. Кровь на асфальте» покажут на ТВ.

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