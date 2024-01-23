Телепремьера сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» состоится весной

На НТВ покажут все серии сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»

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Телевизионная премьера нашумевшего сериала Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте» состоится весной на телеканале НТВ. Об этом пишет издание KP.RU, ссылаясь на представителей пресс-службы канала.

Как говорится в сообщении, о точной дате и времени премьеры на НТВ пресс-служба телеканала сообщит дополнительно.

Сейчас все серии «Слова пацана» доступны к просмотру в онлайн-кинотеатрах Wink и START.

Ранее стало известно, что «Слово пацана. Кровь на асфальте» покажут на ТВ.