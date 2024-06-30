Wink выпустит документальный фильм о «Слове пацана»
Платформа Wink готовит к выходу документальный фильм о создании сериала Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте».
Режиссер проекта Жора Крыжовников, сценарист Андрей Золотарев, а также актерский состав расскажут интересные детали съемок самого популярного российского сериала прошлого года.
Премьера документального фильма о сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» пройдет 17 июля.
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