Wink выпустит документальный фильм о «Слове пацана»

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Платформа Wink готовит к выходу документальный фильм о создании сериала Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте».

Режиссер проекта Жора Крыжовников, сценарист Андрей Золотарев, а также актерский состав расскажут интересные детали съемок самого популярного российского сериала прошлого года.

Премьера документального фильма о сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» пройдет 17 июля.