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Слово пацана документальный фильм: дата выхода, о чем будет
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Сегодня, 12:05

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Wink выпустит документальный фильм о «Слове пацана»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»
Фото Кадр из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»
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Платформа Wink готовит к выходу документальный фильм о создании сериала Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте».

Режиссер проекта Жора Крыжовников, сценарист Андрей Золотарев, а также актерский состав расскажут интересные детали съемок самого популярного российского сериала прошлого года.

Слава Копейкин, Турбо из&nbsp;сериала Слово пацана кровь на&nbsp;асфальте. Кто снялся в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте»

Премьера документального фильма о сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» пройдет 17 июля.

Дети перемен, 2024. Появились первые кадры нового сериала со звездами «Слова пацана»

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