Вышел тизер восьмой серии «Слова пацана»
Wink Originals опубликовал тизер заключительной серии проекта «Слово пацана. Кровь на асфальте».
В финале сериала Адидас (Иван Янковский) признается отцу (Сергей Бурунов), что убил человека, Марат (Рузиль Минекаев) переживает переоценку ценностей, а Андрей (Леон Кемстач) сталкивается с последствиями своих поступков.
Финальная серия проекта была переснята, потому что, по мнению создателей сериала, история должна была закончиться иначе.
Премьера восьмого эпизода «Слова пацана» пройдет 21 декабря на платформах Wink и START.
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