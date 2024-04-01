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Слово пацана 2023: дата тв премьеры, где смотреть
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Сегодня, 15:00

1 мин.

Сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» выйдет на НТВ 15 апреля

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте».
Фото Кадр из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»
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Сериал Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте» получил дату телевизионной премьеры: проект о казанских группировках 80-х стартует 15 апреля на НТВ. Эпизоды будут показывать по понедельникам в 23:00.

Планируется, что сериал будет транслироваться без дополнительной цензуры, в том же виде, в котором доступен на онлайн-платформах Wink и START.

«Слово пацана» рассказывает о группе подростков, для которых жизнь по понятиям становится опорой и ориентиром в нестабильном мире.

Слово пацана. Кровь на&nbsp;асфальте, Wink, START, 8 серия. «Слово пацана. Кровь на асфальте»: феноменальный проект об уличных бандах Казани
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