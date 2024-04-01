Сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» выйдет на НТВ 15 апреля
Сериал Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте» получил дату телевизионной премьеры: проект о казанских группировках 80-х стартует 15 апреля на НТВ. Эпизоды будут показывать по понедельникам в 23:00.
Планируется, что сериал будет транслироваться без дополнительной цензуры, в том же виде, в котором доступен на онлайн-платформах Wink и START.
«Слово пацана» рассказывает о группе подростков, для которых жизнь по понятиям становится опорой и ориентиром в нестабильном мире.
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31 мар 17:10
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