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Следопыт сериал 2024: тизер, дата выхода, актеры
Фильмы и сериалы

12 февраля, 07:10

1 мин.

На Супербоуле анонсировали выход криминального сериала «Следопыт»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Следопыт»
Фото Кадр из сериала «Следопыт»
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На Супербоуле представили анонсирующее видео криминального сериала «Следопыт». По сюжету главный герой Колтер Шоу обладает незаурядными навыками выживания в любой ситуации. Персонаж путешествует по стране на старом фургоне и помогает полиции в расследовании сложных дел об исчезновении людей.

В сериале снялись Джастин Хартли, Ли Тергесен, Николь Энтони, Эрик Грейз, Мэттью Нельсон-Махуд, Оскар Чарк, Эбби Макенани, Линк Бэйкер и Джереми Джонс.

Первый эпизод «Следопыта» вышел 11 февраля, а премьера следующего состоится 18 февраля.

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