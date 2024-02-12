На Супербоуле анонсировали выход криминального сериала «Следопыт»
На Супербоуле представили анонсирующее видео криминального сериала «Следопыт». По сюжету главный герой Колтер Шоу обладает незаурядными навыками выживания в любой ситуации. Персонаж путешествует по стране на старом фургоне и помогает полиции в расследовании сложных дел об исчезновении людей.
В сериале снялись Джастин Хартли, Ли Тергесен, Николь Энтони, Эрик Грейз, Мэттью Нельсон-Махуд, Оскар Чарк, Эбби Макенани, Линк Бэйкер и Джереми Джонс.
Первый эпизод «Следопыта» вышел 11 февраля, а премьера следующего состоится 18 февраля.
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