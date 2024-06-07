Слава Копейкин рассказал о съемках интимных сцен в сериале «На автомате»

В интервью VOICE исполнитель одной из главных ролей в сериале «На автомате» Слава Копейкин рассказал о съемках интимных сцен с Агнией Дитковските, которая сыграла в сериале тату-мастера Лелю, влюбленную в Рому — персонажа Копейкина.

«Она замечательная артистка, которую я видел до этого. Мне, конечно, было немного неловко из-за того, что у нас были интимные сцены уже в первые смены. Но очень быстро случился контакт, мы партнерски почувствовали друг друга», — отметил актер.

Кроме того, Копейкин поделился другими деталями о работе над криминальной комедии.

«Я очень много узнал от опытных актеров. Причем, необязательно нужно было говорить с ними об чем-то, что-то спрашивать. Достаточно было простых наблюдений», — рассказал он.

Актер также добавил, что на съемках многосерийного проекта приходилось много импровизировать: «Борис (Борис Акопов — режиссер сериала «На автомате», — Прим. Ред.) давал нам с Денисом возможность часто делать то, что мы хотим, добавлять свой текст, шутки. Боря не приемлет работу по какой-то четкой схеме, он любит, чтобы рождалось здесь и сейчас, на площадке».

Следующая серия «На автомате» выйдет 12 июня.