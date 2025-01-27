Скончался актер Игорь Янковский

Сегодня в возрасте 73 лет умер известный актер Игорь Янковский. Об этом сообщило издание Sostav со ссылкой на источники в рекламной сфере.

Игорь Янковский родился в 1951 году в известной актерской семье. Он тоже стал актером, окончил театральное училище им. Щукина. До 1992 года Янковский служил в Театре на Малой Бронной.

Широкую популярность получил после роли Джеральдина-младшего в телесериале о приключениях принца Флоризеля по мотивам повестей Стивенсона.

Также Игорь Ростиславович — один из основателей Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР), медиаменеджер и бизнесмен. Пиком его карьеры в рекламной сфере стало назначение на пост президента АКАР.