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Скандальный сериал «Кумир» не продлили на второй сезон

Татьяна Беленкова
Киножурналист
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Кадр из сериала «Кумир».

Телеканал HBO поставил точку в истории нашумевшего проекта с Лили-Роуз Депп в главной роли. 28 августа его представители выпустили заявление, в котором назвали «Кумира» своим самым провокационным шоу. «После долгих раздумий и размышлений HBO, а также авторы и продюсеры решили отказаться от второго сезона. Мы благодарны создателям, актерам и съемочной группе за их невероятную работу», — говорится в опубликованном тексте.

Напомним, скандалы начали сопровождать новый проект от автора «Эйфории» Сэма Левинсона еще на этапе съемок. Впоследствии к ним добавились отрицательные отзывы критиков и волна негатива со стороны зрителей. Среди основных претензий — чрезмерная откровенность, слабая актерская игра (ведущую мужскую роль исполнил музыкант The Weeknd), невнятная драматургия и многое другое.

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