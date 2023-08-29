Скандальный сериал «Кумир» не продлили на второй сезон

Телеканал HBO поставил точку в истории нашумевшего проекта с Лили-Роуз Депп в главной роли. 28 августа его представители выпустили заявление, в котором назвали «Кумира» своим самым провокационным шоу. «После долгих раздумий и размышлений HBO, а также авторы и продюсеры решили отказаться от второго сезона. Мы благодарны создателям, актерам и съемочной группе за их невероятную работу», — говорится в опубликованном тексте.

Напомним, скандалы начали сопровождать новый проект от автора «Эйфории» Сэма Левинсона еще на этапе съемок. Впоследствии к ним добавились отрицательные отзывы критиков и волна негатива со стороны зрителей. Среди основных претензий — чрезмерная откровенность, слабая актерская игра (ведущую мужскую роль исполнил музыкант The Weeknd), невнятная драматургия и многое другое.