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Синяя тюрьма Блю Лок 2 сезон: дата выхода — сколько серий
Фильмы и сериалы

Сегодня, 17:55

0 мин.

2 сезон аниме «Синяя тюрьма: Блю Лок» выйдет 5 октября

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из аниме «Синяя тюрьма: Блю Лок»
Фото Кадр из аниме «Синяя тюрьма: Блю Лок»
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5 октября пройдет премьера второго сезона аниме «Синяя тюрьма: Блю Лок». Проект рассказывает о тюрьме, в которой талантливые футболисты соревнуются друг с другом за право стать нападающим национальной сборной.

Премьера первого сезона проекта прошла 9 октября 2022 года. В него вошло 24 эпизода. В продолжении «Синей тюрьмы: Блю Лок» будет 14 серий.

Звездное дитя, 2024. 2 сезон аниме «Звездное дитя»: расписание выхода эпизодов

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