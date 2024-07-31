2 сезон аниме «Синяя тюрьма: Блю Лок» выйдет 5 октября

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5 октября пройдет премьера второго сезона аниме «Синяя тюрьма: Блю Лок». Проект рассказывает о тюрьме, в которой талантливые футболисты соревнуются друг с другом за право стать нападающим национальной сборной.

Премьера первого сезона проекта прошла 9 октября 2022 года. В него вошло 24 эпизода. В продолжении «Синей тюрьмы: Блю Лок» будет 14 серий.