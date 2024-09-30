Состоялась премьера 36 сезона мультсериала «Симпсоны»

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29 сентября на канале FOX прошла премьера 36 сезона мультсериала «Симпсоны». Анимационный ситком рассказывает о жизни семьи из вымышленного города Спрингфилд.

В число приглашенных звезд 36 сезона «Симпсонов» вошли комик Конан О'Брайен, рестлер и актер Джон Сина, актер и комик Пит Дэвидсон, звезда реалити-шоу Ким Кардашьян, актриса Кейли Куоко, актер и комик Дэвид Спейд, а также актеры Кевин Фарли, Дэнни ДеВито, Том Хэнкс и Энди Серкис.

Вторая серия продолжения «Симпсонов» выйдет 6 октября.