Состоялась премьера 36 сезона мультсериала «Симпсоны»
29 сентября на канале FOX прошла премьера 36 сезона мультсериала «Симпсоны». Анимационный ситком рассказывает о жизни семьи из вымышленного города Спрингфилд.
В число приглашенных звезд 36 сезона «Симпсонов» вошли комик Конан О'Брайен, рестлер и актер Джон Сина, актер и комик Пит Дэвидсон, звезда реалити-шоу Ким Кардашьян, актриса Кейли Куоко, актер и комик Дэвид Спейд, а также актеры Кевин Фарли, Дэнни ДеВито, Том Хэнкс и Энди Серкис.
Вторая серия продолжения «Симпсонов» выйдет 6 октября.
Последние новости
28 сен 17:10
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже