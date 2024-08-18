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Сидони в Японии фильм: трейлер и дата выхода
Фильмы и сериалы

Сегодня, 11:30

0 мин.

Картина «Сидони в Японии» выйдет в российский прокат 10 октября

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Сидони в Японии»
Фото Кадр из фильма «Сидони в Японии»
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10 октября в российских кинотеатрах пройдет премьера фильма Элиз Жирар «Сидони в Японии».

Впервые картина была представлена на 80-м Венецианском кинофестивале. Сюжет проекта сосредоточен на писательнице, которая не может отпустить свое прошлое.

В фильме снялись Изабель Юппер, Цуеси Ихара, Аугуст Диль, Юко Хитоми, Аврора Катала, Юсукэ Китагути, Масуми Фукуси, Кэйко Хара, Хироко Юка и Синъя Есинага.

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