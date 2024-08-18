Картина «Сидони в Японии» выйдет в российский прокат 10 октября
10 октября в российских кинотеатрах пройдет премьера фильма Элиз Жирар «Сидони в Японии».
Впервые картина была представлена на 80-м Венецианском кинофестивале. Сюжет проекта сосредоточен на писательнице, которая не может отпустить свое прошлое.
В фильме снялись Изабель Юппер, Цуеси Ихара, Аугуст Диль, Юко Хитоми, Аврора Катала, Юсукэ Китагути, Масуми Фукуси, Кэйко Хара, Хироко Юка и Синъя Есинага.
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17 авг 17:35
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