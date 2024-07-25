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Схватка 2024: дата выхода в России — где смотреть
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Сегодня, 19:40

1 мин.

В российский прокат вышел криминальный боевик «Схватка»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Схватка»
Фото Кадр из фильма «Схватка»
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Сегодня, 25 июля в российский прокат вышел фильм «Схватка», режиссером которого выступил Никхил Надеш Бхат. По сюжету криминального боевика спецназовец Амрит противостоит вооруженным бандитам, напавших на пассажиров поезда. Кроме того, главному герою предстоит сделать предложение любимой, несмотря на сложные обстоятельства.

В картине снялись Лакшья, Рагхав Джуял, Таня Маниктала, Абхишек Чаухан, Ашиш Видьятхи, Пратап Верма, Харш Чхая, Адриджа Синха, Минал Капур и Мукеш Чанделия.

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