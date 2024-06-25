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Шрек 5: Эдди Мерфи озвучил Осла — дата выхода
Фильмы и сериалы

Сегодня, 14:35

1 мин.

Эдди Мерфи начал работать над озвучкой «Шрека 5»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из мультфильма «Шрек навсегда»
Фото Кадр из мультфильма «Шрек навсегда»
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В интервью Collider Эдди Мерфи подтвердил, что приступил к озвучке Осла для пятой части «Шрека». Кроме того, актер добавил, что в работу запущен спин-офф, посвященный его персонажу.

«Я начал работать над озвучкой «Шрека», думаю, он выйдет в 2025 году, а затем мы приступим к спи-оффу про Осла», — объяснил актер.

Первая часть мультфильма вышла в 2001 году, премьера сиквела прошла в 2004-м, релиз «Шрека 3» был в 2007 году, а «Шрек навсегда» вышел в 2010 году.

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