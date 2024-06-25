Эдди Мерфи начал работать над озвучкой «Шрека 5»
В интервью Collider Эдди Мерфи подтвердил, что приступил к озвучке Осла для пятой части «Шрека». Кроме того, актер добавил, что в работу запущен спин-офф, посвященный его персонажу.
«Я начал работать над озвучкой «Шрека», думаю, он выйдет в 2025 году, а затем мы приступим к спи-оффу про Осла», — объяснил актер.
Первая часть мультфильма вышла в 2001 году, премьера сиквела прошла в 2004-м, релиз «Шрека 3» был в 2007 году, а «Шрек навсегда» вышел в 2010 году.
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