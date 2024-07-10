Стала известна дата выхода «Шрека 5»

Читайте нас в

Кинокомпания DreamWorks сообщила, что пятая часть мультфильма «Шрек» выйдет 1 июля 2026 года. Майк Майерс (Шрек), Эдди Мерфи (Осел) и Кэмерон Диас (принцесса Фиона) вернутся к озвучке своих персонажей.

Последняя (на данный момент) часть «Шрека» вышла в 2010 году. В нем огр проходит долгий путь, чтобы научиться ценить то, что имеет.

Ранее Эдди Мерфи рассказал о старте работы над «Шреком 5» и спин-оффе про Осла.