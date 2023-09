Шоураннер сериала «Одни из нас» рассказал о возобновлении работы над вторым сезоном

После того, как WGA (Гильдия сценаристов США) достигла предварительного соглашения о прекращении забастовки, шоураннер сериала HBO «Одни из нас» (The Last Of Us) Крэйг Мазин рассказал в Threads о работе над вторым сезоном проекта: «Очень горжусь WGA и ее членами, и рад вернуться к работе над вторым сезоном «Одних из нас». Забастовка еще официально не завершилась, но как только это произойдет, мы приступим к делу!»

Мазин уточнил, что написание сценария будет возобновлено, но о начале съемок второго сезона говорить еще рано.

Ранее исполнитель роли Джоэла Пeдpo Пacкaль рассказывал, чтo работа над продолжением сериала «Одни из нас» может возобновиться дo кoнцa гoдa, a сыгравшая Элли Бeллa Pэмcи предположила, чтo премьера второго сезона будет в кoнцe 2024-го или в нaчaлe 2025 года.