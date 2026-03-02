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Шик сериал: съемки, кадры и когда выйдет — где смотреть
Фильмы и сериалы

2 марта, 16:30

1 мин.

Начались съемки сериала «Шик»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Иви, START.
Фото Иви, START.

Иви и START начали производство сериала «Шик». В центре сюжета проекта жительница Вышнего Волочка, которой по ошибке зачислили 100 миллионов рублей. На эти деньги героиня купила местного сотрудника ППС.

«Наша история наполнена событиями, и для меня практически каждая сцена — небольшой короткий метр. И все эти кусочки мозаики сложатся в один рассказ о счастье и о том, какое оно близкое и недостижимое одновременно», — рассказала режиссер сериала Софья Райзман.

Кто снялся в сериале «Шик»

В сериале «Шик» снялись Юлия Серина, Игорь Царегородцев, Александр Яценко, Александр Паль, Федор Бычков, Ирина Соколова, Баястан Колдошалы, Доминик Мара и Мария Камова.

Кадры из сериала «Шик»

Иви, START.
Фото Иви, START.
Иви, START.
Фото Иви, START.
Иви, START.
Фото Иви, START.
Иви, START.
Фото Иви, START.
Иви, START.
Фото Иви, START.
Иви, START.
Фото Иви, START.
Иви, START.
Фото Иви, START.
Иви, START.
Фото Иви, START.

Когда выйдет сериал «Шик»

Дата выхода сериала «Шик» будет объявлена позже.

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