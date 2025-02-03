Стиль жизни
Смотреть
Фильмы Сериалы Мультфильмы Суперниндзя
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фильмы и сериалы
Новости
Шершни 3 сезон: дата выхода и трейлер — где смотреть в России
Фильмы и сериалы

Сегодня, 15:30

1 мин.

Дата выхода 3-го сезона сериала «Шершни»: расписание релиза эпизодов

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из 3-го сезона сериала «Шершни», реж. Барт Никерсон, Джонатан Лиско, Пит Чатмон / Showtime
Фото Кадр из 3-го сезона сериала «Шершни», реж. Барт Никерсон, Джонатан Лиско, Пит Чатмон / Showtime
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

14 февраля состоится премьера третьего сезона сериала «Шершни». В центре сюжета проекта — женская футбольная команда, потерпевшая крушение в лесной глуши во время полета над Канадой. Уцелевшим пришлось в течение 19 месяцев выживать любой ценой.

«Шершни» также рассказывает о жизни героинь и в наши дни, показывая, как они справляются с пережитой психологической травмой.

Кто снялся в сериале «Шершни»

В проекте снялись Тони Сайпресс, Мелани Лински, Кристина Риччи, Софи Нелисс, Джасмин Савой Браун, Софи Тэтчер, Сэмми Ханратти, Стивен Крюгер, Уоррен Коул, Кортни Итон и Лив Хьюсон.

Трейлер 3-го сезона сериала «Шершни»

Расписание релиза эпизодов 3-го сезона сериала «Шершни»

1 серия 14 февраля
2 серия 14 февраля
3 серия 23 февраля
4 серия 2 марта
5 серия 9 марта
6 серия 16 марта
7 серия 23 марта
8 серия 30 марта
9 серия 6 апреля
10 серия 13 апреля

Где смотреть 3-й сезон сериала «Шершни»

Все эпизоды третьего сезона сериала «Шершни» будут доступны для просмотра на Showtime и Paramount+. В России третий сезон «Шершней» появится в онлайн-кинотеатре «Амедиатека» одновременно со всем миром.

Ранее мы рассказывали, какие еще сериалы выйдут в 2025 году.

Компаньон, 2025. Психологический триллер «Компаньон» выйдет 31 января

Сериалы
Новости холдинга
Каллас призвала Евросоюз нарастить финансовую поддержку Киева
Трамп вводит пошлины против Канады, Мексики и Китая. Что пишут СМИ
Дюков переизбран на пост президента РФС
Александрова обыграла украинку Ястремскую в финале турнира WTA в Линце
В СВР сообщили о подготовке НАТО кампании по дискредитации Зеленского
«Атаки» на российский футбол не существует, а санкции от США были предсказуемы. О чем говорил Дюков после переизбрания на пост главы РФС

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Последние новости
07:00
Что посмотреть с актерами и актрисами, номинированными на «Оскар» за главную роль
2 фев 20:00
5 малоизвестных фактов о советском кинематографе
2 фев 19:10
Стали известны победители премии «Золотой орел — 2025»
31 янв 21:30
Что известно про 3 сезон «Игры в кальмара»
31 янв 20:00
Календарь премьер зарубежных сериалов 2025 года