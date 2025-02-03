Дата выхода 3-го сезона сериала «Шершни»: расписание релиза эпизодов
14 февраля состоится премьера третьего сезона сериала «Шершни». В центре сюжета проекта — женская футбольная команда, потерпевшая крушение в лесной глуши во время полета над Канадой. Уцелевшим пришлось в течение 19 месяцев выживать любой ценой.
«Шершни» также рассказывает о жизни героинь и в наши дни, показывая, как они справляются с пережитой психологической травмой.
Кто снялся в сериале «Шершни»
В проекте снялись Тони Сайпресс, Мелани Лински, Кристина Риччи, Софи Нелисс, Джасмин Савой Браун, Софи Тэтчер, Сэмми Ханратти, Стивен Крюгер, Уоррен Коул, Кортни Итон и Лив Хьюсон.
Трейлер 3-го сезона сериала «Шершни»
Расписание релиза эпизодов 3-го сезона сериала «Шершни»
|1 серия
|14 февраля
|2 серия
|14 февраля
|3 серия
|23 февраля
|4 серия
|2 марта
|5 серия
|9 марта
|6 серия
|16 марта
|7 серия
|23 марта
|8 серия
|30 марта
|9 серия
|6 апреля
|10 серия
|13 апреля
Где смотреть 3-й сезон сериала «Шершни»
Все эпизоды третьего сезона сериала «Шершни» будут доступны для просмотра на Showtime и Paramount+. В России третий сезон «Шершней» появится в онлайн-кинотеатре «Амедиатека» одновременно со всем миром.
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