В российский прокат вышел хоррор «Шаман»

16 января в российский прокат вышел фильм ужасов «Шаман» от режиссера Михаила Мерзликина («Книга степей»). По сюжету разочарованный в людях шаман просит духов его отпустить, но за уход от служения есть своя цена, которую проводнику между мирами придется заплатить.

Кто снялся в фильме «Шаман»

В картине снялись Юрий Майнагашев, Ляна Ондур, Марина Федункив, Олег Васильков, Амаду Мамадаков, Ананке, Янина Мелехова, Антон Зацепин и Анастасия Теплинская.