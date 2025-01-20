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Шаман фильм 2025: дата выхода и трейлер — где смотреть
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Сегодня, 15:25

1 мин.

В российский прокат вышел хоррор «Шаман»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Шаман», реж. Михаил Мерзликин / Veter peremen
Фото Кадр из фильма «Шаман», реж. Михаил Мерзликин / Veter peremen
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16 января в российский прокат вышел фильм ужасов «Шаман» от режиссера Михаила Мерзликина («Книга степей»). По сюжету разочарованный в людях шаман просит духов его отпустить, но за уход от служения есть своя цена, которую проводнику между мирами придется заплатить.

Кто снялся в фильме «Шаман»

В картине снялись Юрий Майнагашев, Ляна Ондур, Марина Федункив, Олег Васильков, Амаду Мамадаков, Ананке, Янина Мелехова, Антон Зацепин и Анастасия Теплинская.

Трейлер фильма «Шаман»

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