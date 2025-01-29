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Сезар 2025 номинанты: Анора, Граф Монте-Кристо, Эмилия Перес
Фильмы и сериалы

Сегодня, 17:20

2 мин.

Объявлены номинанты премии «Сезар»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Анора», реж. Шон Бэйкер, Cre Film Film, Nation Entertainment
Фото Кадр из фильма «Анора», реж. Шон Бэйкер, Cre Film Film, Nation Entertainment
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Стали известны номинанты французской премии «Сезар». За звание лучшего фильма будут бороться такие проекты, как «Граф Монте-Кристо», «Эмилия Перес» и «Братья по нотам», а в числе номинантов за лучшую международную картину — «Субстанция», «Зона интересов» и «Анора».

Голубая луна, 2025. Стала известна программа 75-го Берлинского кинофестиваля

Номинанты премии «Сезар» — 2025

Лучший фильм

  • «Граф Монте-Кристо»
  • «Эмилия Перес»
  • «Братья по нотам»
  • «История Сулеймана»
  • «Милосердие»

Лучший режиссер

  • Жиль Лелуш — «Разбитые сердца»
  • Александр де Ла Пательер и Матье Делапорт — «Граф Монте-Кристо»
  • Жак Одиар — «Эмилия Перес»
  • Борис Ложкин — «История Сулеймана»
  • Ален Гироди — «Милосердие»

Лучший оригинальный сценарий

  • «Борго»
  • «Братья по нотам»
  • «История Сулеймана»
  • «Милосердие»
  • «Святая корова»

Лучший адаптированный сценарий

  • «Граф Монте-Кристо»
  • «Эмилия Перес»
  • «Самый ценный груз»

Лучшая актриса

  • Адель Экзаркопулос — «Разбитые сердца»
  • Карла София Гаскон — «Эмилия Перес»
  • Афсия Эрзи — «Борго»
  • Зои Салдана — «Эмилия Перес»
  • Элен Венсан — «Что случилось осенью»

Лучший актер

  • Франсуа Сивиль — «Разбитые сердца»
  • Бенжамен Лаверн — «Братья по нотам»
  • Карим Леклу — «История Джима»
  • Пьер Нине — «Граф Монте-Кристо»
  • Тахар Рахим — «Месье Азнавур»

Лучший дебютный фильм

  • «Дикий алмаз», режиссер Агат Ридингер
  • «След призраков», режиссер Жонатан Милле
  • «Королевство», режиссер Жюльен Колонна
  • «Нечто дополнительное», режиссер Виктор Артус Соларо
  • «Святая корова», режиссер Луиз Курвуазье

Лучший международный фильм

  • «Анора»
  • «Семя священного инжира»
  • «Ученик. Восхождение Трампа»
  • «Субстанция»
  • «Зона интересов»

Лучший анимационный фильм

  • «Течение»
  • «Самый ценный груз»
  • «Дикари»

Лучший документальный фильм

  • The Belle from Gaza
  • Bye Bye Tiberias
  • Dahomey
  • Ernest Cole: Lost and Found
  • The Bertrand's Farm
  • Madame Hofmann
Анора, 2024. Объявлены номинанты премии «Оскар» — 2025

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