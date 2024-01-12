Сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» покажут на НТВ

Восьмисерийную драму Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте» (18+) в ближайшее время покажут на НТВ. Анонс предстоящей премьеры появился на сайте телевизионного канала.

Дата показа пока неизвестна, в видео лишь говорится, что премьера самого популярного сериала 2023 года состоится скоро. Сейчас картина доступна к просмотру в онлайн-кинотеатрах.

«Слово пацана. Кровь на асфальте» — российский криминальный сериал о молодежных группировках Казани конца 1980-х годов. На дворе перестройка, близится конец Советского союза. Взрослые вынуждены бороться за выживание, а дети, оставленные без присмотра, сбиваются в уличные стаи и «бьются за асфальт». Драма о взаимоотношениях внутри уличной «семьи», любви и дружбе, верности и предательстве.