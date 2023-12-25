Max показал трейлер мини-сериала «Режим» с Кейт Уинслет
Опубликован трейлер мини-сериала «Режим» с Кейт Уинслет
Max опубликовал трейлер мини-сериала «Режим», по сюжету которого главная героиня в исполнении Кейт Уинслет, будучи канцлером, правит в стране с авторитарным режимом.
В проекте заняты Хью Грант, Андреа Райзборо, Марта Плимптон, Маттиас Шонартс, Гийом Гальенн, Дональд Сейдж Маккей, Джонатан Касс и Рори Кинэн.
Премьера мини-сериала «Режим» пройдет 3 марта 2024 года.
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