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Сериал Режим с Кейт Уинслет: сюжет, трейлер, дата выхода, актеры
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Сегодня, 17:30

0 мин.

Max показал трейлер мини-сериала «Режим» с Кейт Уинслет

Опубликован трейлер мини-сериала «Режим» с Кейт Уинслет
Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из мини-сериала «Режим»
Фото Кадр из мини-сериала «Режим»
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Max опубликовал трейлер мини-сериала «Режим», по сюжету которого главная героиня в исполнении Кейт Уинслет, будучи канцлером, правит в стране с авторитарным режимом.

В проекте заняты Хью Грант, Андреа Райзборо, Марта Плимптон, Маттиас Шонартс, Гийом Гальенн, Дональд Сейдж Маккей, Джонатан Касс и Рори Кинэн.

Премьера мини-сериала «Режим» пройдет 3 марта 2024 года.

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