Max показал трейлер мини-сериала «Режим» с Кейт Уинслет

Читайте нас в

Max опубликовал трейлер мини-сериала «Режим», по сюжету которого главная героиня в исполнении Кейт Уинслет, будучи канцлером, правит в стране с авторитарным режимом.

В проекте заняты Хью Грант, Андреа Райзборо, Марта Плимптон, Маттиас Шонартс, Гийом Гальенн, Дональд Сейдж Маккей, Джонатан Касс и Рори Кинэн.

Премьера мини-сериала «Режим» пройдет 3 марта 2024 года.