Сериал «Приставы» с последней ролью Анастасии Заворотнюк покажут по ТВ

Читайте нас в

Телеканал НТВ покажет сериал «Приставы», где Анастасия Заворотнюк сыграла свою последнюю роль. Сюжет проекта сосредоточен на специфике работы сотрудников территориального подразделения службы судебных приставов.

«Настя играла судью, которая в прошлом посадила человека. Спустя много времени он вышел, стал угрожать ей и захотел отомстить. А наши главные герои защищают ее», — рассказал режиссер-постановщик Владимир Нахабцев.

В проекте также снялись Андрей Чадов, Анна Попова, Наталия Антонова, Егор Хворов, Алексей Гришин, Кирилл Мелехов, Александр Никитин, Владимир Юматов и Сергей Годин.

Премьера сериала «Приставы» пройдет 24 июня на НТВ в 22.10.