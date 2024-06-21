Сериал «Приставы» с последней ролью Анастасии Заворотнюк покажут по ТВ
Телеканал НТВ покажет сериал «Приставы», где Анастасия Заворотнюк сыграла свою последнюю роль. Сюжет проекта сосредоточен на специфике работы сотрудников территориального подразделения службы судебных приставов.
«Настя играла судью, которая в прошлом посадила человека. Спустя много времени он вышел, стал угрожать ей и захотел отомстить. А наши главные герои защищают ее», — рассказал режиссер-постановщик Владимир Нахабцев.
В проекте также снялись Андрей Чадов, Анна Попова, Наталия Антонова, Егор Хворов, Алексей Гришин, Кирилл Мелехов, Александр Никитин, Владимир Юматов и Сергей Годин.
Премьера сериала «Приставы» пройдет 24 июня на НТВ в 22.10.
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