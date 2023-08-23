Стиль жизни
Смотреть
Фильмы Сериалы Мультфильмы
Игры
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фильмы и сериалы

Сегодня, 18:10

Сериал «И просто так» продлили на третий сезон

Татьяна Беленкова
Киножурналист
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Кадр из сериала «И просто так».

Несмотря на неоднозначные отзывы, продолжение культового шоу «Секс в большом городе» получит как минимум еще одну главу, о чем во вторник сообщило издание The Hollywood Reporter. Любопытно, что заключительный эпизод второго сезона «И просто так» выйдет только 24 августа, но, похоже, создатели проекта решили не ждать реакции зрителей и анонсировали третий сезон заранее. Ожидается, что работа над новыми сериями начнется уже после окончания голливудских забастовок.

Напомним, что поклонникам сериала еще только предстоит увидеть Ким Кэтролл, чье долгожданное возвращение заявлено именно на финальный эпизод текущего сезона. Вернется ли после этого актриса в проект на постоянной основе, пока неизвестно.

Теперь у нас есть сообщество «Вконтакте», где мы рассказываем все о здоровом образе жизни, делимся советами и лайфхаками. Подписывайтесь, чтобы оставаться в форме!

Сериалы
1
0
Читайте также
Артиллеристы ВС РФ ликвидировали технику и живую силу ВСУ с помощью САУ «Малка»
Гражданина Украины задержали в Херсонской области по подозрению в шпионаже
Боевики ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен российским военным
Как пять стран договаривались об использовании Каспийского моря: спецпроект «Известий»
Популярное видео
СКА отправил Подъяпольского в «Ладу»
«Авангард» подписал Ивана Николишина
Никита Квартальнов: скандал в Минске, отношения с агентами
Скабелка: селекция «Барыса», уход Михайлиса, влияние болельщиков
«Авангард» разгромлен дома, Иван Николишин присоединится к омичам
«Бетис» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Барселона» — «Кадис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Иван Федотов сыграл первый матч за ЦСКА после армии
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
«Альмерия» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Сельта»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Илья Любушкин обменян в «Анахайм»
Дацик vs Томпсон / Тактаров vs Монсон / Петровский vs Джонсон: прямой эфир
«Салават Юлаев» не зовет легионеров
Войнов: «Ак Барс» и Билялетдинов, Россия и США, НХЛ
Форвард «Лады» Остап Сафин не отказывался от чешского гражданства
Родион Амиров ушел из жизни в 21 год
«Атлетико» — «Гранада»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Хетафе» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Гомоляко: подписание Джонсона и Ди, вратари «Магнитки»
«Атлетик» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Ковальчук: завершение карьеры, «Спартак», иностранцы с паспортом РФ
Овечкин: Кубок Стэнли vs Олимпиада, отдаст ли сына в хоккей, «Динамо»
«Севилья» — «Валенсия»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Шарипзянов оценивает зарплату Ткачева
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Опубликован трейлер блокбастера «Мятежная Луна» от Зака Снайдера
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
Новости
RSS RSS
Все новости