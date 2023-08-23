Сериал «И просто так» продлили на третий сезон

Несмотря на неоднозначные отзывы, продолжение культового шоу «Секс в большом городе» получит как минимум еще одну главу, о чем во вторник сообщило издание The Hollywood Reporter. Любопытно, что заключительный эпизод второго сезона «И просто так» выйдет только 24 августа, но, похоже, создатели проекта решили не ждать реакции зрителей и анонсировали третий сезон заранее. Ожидается, что работа над новыми сериями начнется уже после окончания голливудских забастовок.

Напомним, что поклонникам сериала еще только предстоит увидеть Ким Кэтролл, чье долгожданное возвращение заявлено именно на финальный эпизод текущего сезона. Вернется ли после этого актриса в проект на постоянной основе, пока неизвестно.