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Сегодня, 13:05

Сериал «Ходячие мертвецы: Город мертвых» покажут в июне 2023

Ольга Стрельникова
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Кадр из сериала «Город мертвых».

Премьера сериала «Город мертвых», намечавшаяся ранее на апрель, состоится 18 июня этого года. Планируется, что каждое воскресенье будет выходить новый эпизод, всего их шесть.

События сериала происходят спустя два года после истории, показанной в финале «Ходячих мертвецов». В центре внимания Ниган и Мэгги, которые вопреки ненависти к друг другу неожиданно объединяются и отправляются на поиски похищенного сына девушки в постапокалиптическом Манхэттене, полном опасностей.

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