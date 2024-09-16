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Сериал Эмили в Париже продлили на 5 сезон
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Сегодня, 17:30

1 мин.

Сериал «Эмили в Париже» продлили на 5 сезон

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Эмили в Париже»
Фото Кадр из сериала «Эмили в Париже»
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Netflix продлил сериал «Эмили в Париже» на пятый сезон. В четвертом сезоне проекта главная героиня переживает грандиозные личные и карьерные перемены. Эмили переключила свое внимание с Габриэля на итальянского наследника Марчелло и готовится открыть в Риме офис Agence Grateau.

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В «Эмили в Париже» снялись Лили Коллинз, Филиппин Леруа-Болье, Эшли Пак, Сэмюэл Арнольд, Брюно Гуэри, Лукас Браво, Камилль Раза и Люсьен Лависконт.

Что посмотреть с&nbsp;актерами из&nbsp;сериала &laquo;Эмили в&nbsp;Париже&raquo;. Что посмотреть с актерами из сериала «Эмили в Париже»

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