Marvel представила превью мини-сериала «Эхо» с Алаквой Кокс и Винсентом Д'Онофрио

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Marvel Entertainment показал превью грядущего сериала «Эхо». По сюжету главная героиня возвращается к своим корням, чтобы обрести новые жизненные ориентиры.

В проекте снялись Алаква Кокс, Зан Маккларнон, Винсент Д'Онофрио, Чарли Кокс, Девери Джейкобс, Алексис Капоцци и Кристофер Кок.

Премьера всех эпизодов сериала «Эхо» пройдет 9 января 2024 года.