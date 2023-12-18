Marvel представила превью мини-сериала «Эхо» с Алаквой Кокс и Винсентом Д'Онофрио
Marvel Entertainment показал превью грядущего сериала «Эхо». По сюжету главная героиня возвращается к своим корням, чтобы обрести новые жизненные ориентиры.
В проекте снялись Алаква Кокс, Зан Маккларнон, Винсент Д'Онофрио, Чарли Кокс, Девери Джейкобс, Алексис Капоцци и Кристофер Кок.
Премьера всех эпизодов сериала «Эхо» пройдет 9 января 2024 года.
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