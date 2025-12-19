«Сентиментальная ценность» вышла в российских онлайн-кинотеатрах

18 декабря драма Йоакима Триера вышла в российских онлайн-кинотеатрах. Картина рассказывает о режиссере, который пытается наладить отношения со своими дочерьми.

Главные роли в фильме сыграли Ренате Реинсве, Стеллан Скарсгард, Инга Ибсдоттер Лиллеос и Эль Фаннинг.

На премьере «Сентиментальная ценность» удостоилась 19-минутных оваций и получила Гран-при «Каннского кинофестиваля». Картина попала в шорт-лист фильмов, которые могут стать обладателями «Оскара».

Где смотреть фильм «Сентиментальная ценность»

В России картина «Сентиментальная ценность» доступна в онлайн-кинотеатрах «Кинопоиск», «Иви» и Okko.

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