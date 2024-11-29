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Сенна сериал 2024: дата выхода и трейлер — где смотреть
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Сегодня, 12:00

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На Netflix вышел сериал «Сенна» о легенде «Формулы-1»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из мини-сериала «Сенна», реж. Висенте Аморин, Джулия Резенде, Марсело Сикейра / Netflix
Фото Кадр из мини-сериала «Сенна», реж. Висенте Аморин, Джулия Резенде, Марсело Сикейра / Netflix
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Сегодня, 29 ноября, на стриминге Netflix состоялась премьера мини-сериала «Сенна». В проект вошло шесть эпизодов.

Спортивная драма расскажет о жизни и карьере бразильского автогонщика Айртона Сенны, трехкратного чемпиона мира в классе «Формула-1».

За 10 лет выступлений Айртон Сенна выиграл 41 гонку и завоевал 65 поул-позиций. Журналисты прозвали Сенну «Волшебником» и «Человеком дождя».

Айртон Сенна и&nbsp;место его аварии на &laquo;Гран-при Сан-Марино&raquo;. «Черный уик-энд» в Имоле. Почему гибель Айртона Сенны остается загадкой даже спустя 30 лет?

Кто снялся в мини-сериала «Сенна»

В проекте снялись Габриел Леони, Кая Скоделарио, Мэтт Мелла, Йоханнес Хайнрихс, Джо Херст, Стивен Макинтош, Феликс Майр, Патрик Кеннеди, Роб Комптон и Леон Окенден.

Трейлер мини-сериала «Сенна»

Рецензия на&nbsp;фильм &laquo;Следующий гол&nbsp;&mdash; победный&raquo;, новый фильм про футбол Тайки Вайтити. Фильм про футбол на краю света: вышел «Следующий гол — победный» от режиссера Тайки Вайтити

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