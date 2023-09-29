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Съемки второго сезона «Уэнсдэй» станут приоритетом для Netflix

Катерина Воскресенская
Киножурналист
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Кадр из сериала «Уэнсдэй» (Wednesday).

Забастовка голливудских сценаристов завершена. Работа над самыми ожидаемыми проектами продолжается. По данным Variety, Netflix бросит все силы на создание второго сезона «Уэнсдэй» (Wednesday). Сериал сосредоточен на обучении дочери Гомеса и Мортиши Аддамс в академии Nevermore. Ориентировочно к работе над сценарием «Уэнсдэй» авторы могут вернуться к концу года.

Сериал основан на культовом ситкоме «Семейка Аддамс». Четыре из восьми эпизодов «Уэнсдэй» срежиссировал Тим Бертон.

В проекте играют Дженна Ортега, Эмма Майерс, Исаак Ордонес, Джой Сандэй, Джорджи Фармер, Кристина Риччи, Гвендолин Кристи, Луис Гусман и Кэтрин Зета-Джонс.

Ранее мы сообщали, когда пройдет премьера второго сезона сериала HBO «Дом Дракона».

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